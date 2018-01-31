В Ростовской области перевернулся автобус с пассажирами: 4 человека погибли, 13 пострадали

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ростов-на-Дону. В Ростовской области на федеральной трассе А260 перевернулся рейсовый автобус. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Саратов-Ростов», не справился с управлением. В результате транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Всего в салоне находился 31 человек. Из них четверо скончались на месте, 13 пассажиров были экстренно госпитализированы. Как сообщили в Минздраве области, 12 человек, включая ребенка, доставлены в районную больницу Белокалитвенского района. Тринадцатого пострадавшего привезли в больницу города Каменского. По оценкам врачей, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции и регионального управления СКР по Ростовской области.

Кроме того, в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по результатам проверки обстоятельств произошедшего будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».