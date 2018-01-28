В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Омск. Пять человек погибли при пожаре в общежитии Омска. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, причиной возгорания, по предварительным данным, стала проблема с электрикой.

Около 5:20 по местному времени (2:20 мск) хозяин комнаты, где произошло возгорание, начал готовить еду. Через десять минут соседи почувствовали задымление, вынесли 23-летнего мужчину на улицу и вызвали сотрудников МЧС.

Хозяин комнаты госпитализирован, трое проживавших по соседству женщин и дети одной из них погибли от отравления продуктами горения.

Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).