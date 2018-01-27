В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стал салат из школьной столовой.

Хабаровск. В столице Хабаровского края произошло массовое отравление учеников в гимназии №3 имени М.Ф. Панькова. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, острая кишечная инфекция диагностирована у 93 воспитанников и 7 сотрудников образовательного учреждения.

По информации ведомства, трое детей госпитализированы, остальные переведены на амбулаторное лечение. Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести.

Помимо этого, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости», сотрудники Роспотребнадзора считают, что причиной массового отравления стал салат из школьной столовой.

«Он изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований» - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время работа столовой хабаровской гимназии приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку, а также противоэпидемиологические мероприятия. В лабораторию направлены образцы продуктов, готовых блюд и воды.