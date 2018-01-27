В Японском море в районе поисков судна «Восток» обнаружили плот

К месту находки отправились два спасательных корабля.

Владивосток. В Японском море в районе поисков рыболовецкого судна «Восток» обнаружили предмет, похожий на плот. Как пишет НТВ, об этом общественности сообщили в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке.

По информации телеканала, предмет был найден благодаря вертолетам, обследующим акваторию с воздуха. К данному моменту они вернулись на базу, к месту находки направляются два спасательных корабля – «Кунашир» и «Спасатель Заборщиков».

В компании «ДВ-флот», которой принадлежит пропавший «Восток», сообщили, что проинформированы о процессе поисков. По словам гендиректора организации Станислава Мальчевского, суда доберутся до плота в течение трех часов.

Напомним, накануне эксперты назвали возможную причину исчезновения судна «Восток». По их мнению, траулер мог обледенеть из-за многочисленных крабовых ловушек.