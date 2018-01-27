  • $ 55.93 ↓
  • € 69.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Японском море в районе поисков судна «Восток» обнаружили плот

      11:00, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:00, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      320
      0
      #Владивосток\n#море\n#поиск\n#корабли\n#спасение
      Фото: vk.com
      320
      0

      К месту находки отправились два спасательных корабля.

      Владивосток. В Японском море в районе поисков рыболовецкого судна «Восток» обнаружили предмет, похожий на плот. Как пишет НТВ, об этом общественности сообщили в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке.  

      По информации телеканала, предмет был найден благодаря вертолетам, обследующим акваторию с воздуха. К данному моменту они вернулись на базу, к месту находки направляются два спасательных корабля – «Кунашир» и «Спасатель Заборщиков».  

      В компании «ДВ-флот», которой принадлежит пропавший «Восток», сообщили, что проинформированы о процессе поисков. По словам гендиректора организации Станислава Мальчевского, суда доберутся до плота в течение трех часов.  

      Напомним, накануне эксперты назвали возможную причину  исчезновения судна «Восток». По их мнению, траулер мог обледенеть из-за многочисленных крабовых ловушек.

      11:00, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      320
      0
      #Владивосток\n#море\n#поиск\n#корабли\n#спасение

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      12201

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      11092
      18:15, 23 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      9447
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

      8563
      09:12, 22 января, 2018

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      5640
      13:10, 21 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      1376

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1298
      18:12, 21 января, 2018

      Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

      1056
      19:44, 22 января, 2018

      Руководителя СКР по Москве заподозрили в получении взятки

      998
      16:52, 23 января, 2018

      В России приняли Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы

      837
      18:59, 22 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      5061

      МОК рассекретил критерии, по которым отказал российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду

      1012
      19:22, 25 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      890
      14:15, 20 января, 2018

      Россия поднялась на одну позицию в рейтинге лучших стран мира

      797
      18:59, 23 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      780
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Снос старой пожарной части

      26 января, 2018

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      26 января, 2018

      Парк Кирова в Ижевске: на входе вновь появились арки

      26 января, 2018