В Калининграде женщине отказались выдать маткапитал из-за буквы «ё» в фамилии

Ошибка была допущена в свидетельствах о рождении детей.

Калининград. В столице Калининградской области многодетной матери отказались выдать маткапитал из-за ошибки в документах. Как сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда города, в свидетельстве о рождении детей использовали не ту букву.

Согласно данным ведомства, летом 2017 года у жительницы Калининграда родился третий ребенок, и она обратилась в Пенсионный фонд для получения материнского капитала. Однако ей отказали, потому что в свидетельстве о рождении первенца ее фамилия была написана с буквой «е», а в документах второго – с буквой «ё».

Тогда многодетная мать обратилась в суд, считая, что в выдаче сертификата ей отказали необоснованно. «Истица <…> полагает, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами, в которых различается написание ее фамилии» - говорится в сообщении калининградского суда.

Отмечается, что судебное разбирательство состоится 21 февраля 2018 года.