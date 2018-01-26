СМИ: эксперты назвали возможную причину исчезновения судна «Восток» в Японском море

Корабль мог обледенеть из-за многочисленных крабовых ловушек.

Южно-Сахалинск. Эксперты сообщили СМИ возможную причину исчезновения рыболовецкого судна «Восток» в Японском море. Корабль мог обледенеть из-за многочисленных крабовых ловушек на борту.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости», источник из Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, близкий к ситуации, полагает, что ЧП на борту «Востока» спровоцировано тем, что ловушек на палубе было слишком много.

Предположительно, корабль мог перевозить 120-150 таких устройств. Во время пути они, вероятно, помешали обкалыванию льда с бортов судна, в результате чего «Восток» обледенел.

При этом эксперт подчеркнул, что моряки, занимающиеся промыслом краба, не имеют права оставлять в море специальные ловушки. И поэтому всегда вынуждены перевозить их с собой.

Напомним, команда «Востока» перестала выходить на связь утром 25 января. Перед исчезновением, моряки подали аварийный сигнал. В связи с этим началась поисково-спасательная операция, во время которой обнаружили два спасжилета, два спасательных круга, бытовой мусор и швартовую бухту.

Кроме того, член экипажа, покинувший «Восток», незадолго до исчезновения, сообщил, что судно находилось в удовлетворительном состоянии.