  • $ 56.39 ↓
  • € 69.45 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      СМИ: эксперты назвали возможную причину исчезновения судна «Восток» в Японском море

      11:00, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:00, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      255
      0
      #эксперты\n#Сахалин\n#море\n#поиск\n#корабли\n#происшествие
      Фото: vk.com
      255
      0

      Корабль мог обледенеть из-за многочисленных крабовых ловушек.

      Южно-Сахалинск. Эксперты сообщили СМИ возможную причину исчезновения рыболовецкого судна «Восток» в Японском море. Корабль мог обледенеть из-за многочисленных крабовых ловушек на борту.  

      Как пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости», источник из Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, близкий к ситуации, полагает, что ЧП на борту «Востока» спровоцировано тем, что ловушек на палубе было слишком много.  

      Предположительно, корабль мог перевозить 120-150 таких устройств. Во время пути они, вероятно, помешали обкалыванию льда с бортов судна, в результате чего «Восток» обледенел.  

      При этом эксперт подчеркнул, что моряки, занимающиеся промыслом краба, не имеют права оставлять в море специальные ловушки. И поэтому всегда вынуждены перевозить их с собой.  

      Напомним, команда «Востока» перестала выходить на связь утром 25 января. Перед исчезновением, моряки подали аварийный сигнал.  В связи с этим началась поисково-спасательная операция, во время которой обнаружили два спасжилета, два спасательных круга, бытовой мусор и швартовую бухту.  

      Кроме того, член экипажа, покинувший «Восток», незадолго до исчезновения, сообщил, что судно находилось в удовлетворительном состоянии.

      11:00, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      255
      0
      #эксперты\n#Сахалин\n#море\n#поиск\n#корабли\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      11857

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      10589
      18:15, 23 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      9248
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

      7801
      09:12, 22 января, 2018

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      5375
      13:10, 21 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      1351

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1283
      18:12, 21 января, 2018

      Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

      1043
      19:44, 22 января, 2018

      Руководителя СКР по Москве заподозрили в получении взятки

      965
      16:52, 23 января, 2018

      В Ульяновске прокуратура не нашла нарушений в скандальном ролике, снятом полуголыми курсантами

      922
      12:55, 19 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      4396

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      1033
      18:50, 19 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      879
      14:15, 20 января, 2018

      МОК рассекретил критерии, по которым отказал российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду

      803
      19:22, 25 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      767
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Кофемолка - Выпуск 48: Анатолий Строков в гостях у Энвиля Касимова

      Студенческий бал в Ижевске

      ЦТП – сердце теплосистемы