Расстояние между «Суперджетом» и «Боингом» составляло всего 600 метров.

Москва. Россия. В небе неподалеку от Москвы произошло опасное сближение пассажирских лайнеров. Как сообщает «Интерфакс», расстояние между «Суперджетом» и «Боингом» составляло всего 600 метров.

«Самолет «Суперджет», выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном – «Боингом», направлявшимся из Мурманска во «Внуково», - сказал источник издания в авиадиспетчерских службах.

По его информации, в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров.

«Пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в «Шереметьево» и «Внуково». Посадки произошли благополучно, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.