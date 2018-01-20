Один из ульяновских курсантов раскаялся в «необдуманном поступке»

Видео с обнаженными студентами училища взорвало интернет.
Ульяновск. Ульяновская область. Один из курсантов Ульяновского летного училища раскаялся в том, что снялся в видео вместе с обнаженными сокурсниками. Об этом пишет Лента.
«Видео снимали в октябре. Тогда я еще не понимал, что началась самостоятельная взрослая жизнь. Не привык к режиму», — написал молодой человек в объяснительной.
Курсант рассказал, что видео учащиеся снимали для себя и не планировали публиковать его в сети. Они предполагают, что это сделал учащийся четвертого курса, которому, возможно, такой креатив пришелся не по душе.
Напомним, видео с обнаженными студентами училища взорвало интернет. Многих поступок курсантов возмутил, однако учащиеся многих вузов поддержали юношей, сняв подобные видео.