В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

Тела погибших нашли в салоне внедорожника.

Оренбург. Оренбургская область. 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына зарезали неизвестные злоумышленники в Оренбурге. Как сообщает управление СК РФ по региону, двойное убийство произошло около 9 часов 17 января во дворе жилого дома на улице Карагандинской в салоне автомобиля Тойота Ленд Крузер.

На телах погибших найдены множественные ножевые ранения, послужившие причиной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Жителей Оренбурга, имеющих информацию о злоумышленниках, просят немедленно обратиться в региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.