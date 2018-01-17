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      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      16:12, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:12, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      573
      0
      #Следственный комитет\n#предприниматели\n#преступления\n#Оренбург\n#убийство
      Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области
      573
      0

      Тела погибших нашли в салоне внедорожника.  

      Оренбург. Оренбургская область. 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына зарезали неизвестные злоумышленники в Оренбурге. Как сообщает управление СК РФ по региону, двойное убийство произошло около 9 часов 17 января во дворе жилого дома на улице Карагандинской в салоне автомобиля Тойота Ленд Крузер.

      На телах погибших найдены множественные ножевые ранения, послужившие причиной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

      Жителей Оренбурга, имеющих информацию о злоумышленниках, просят немедленно обратиться в региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

      16:12, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      573
      0
      #Следственный комитет\n#предприниматели\n#преступления\n#Оренбург\n#убийство

       

       

       

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