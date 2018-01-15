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      Сумма ущерба по делу Кирилла Серебренникова выросла вдвое

      15:22, 15 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:22, 15 января, 2018
      Евгений Кандаков
      439
      0
      #культура\n#театр\n#мошенничество\n#арест\n#следствие\n#деньги
      Фото: twitter.com
      439
      0

      Теперь она составляет 133 млн рублей.  

      Москва. Со 68 млн до 133 млн рублей выросла сумма ущерба по уголовному делу «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, Ирину Поверинову.

      Напомним, среди обвиняемых также – бывший худрук театра «Гоголь-Центр» режиссер Кирилл Серебренников.  Адвокат сообщила, что расследование дела завершено, формулировки предъявляемых обвинений в окончательной редакции остались прежними, а сумма ущерба выросла до 133 млн рублей, то есть примерно в 2 раза. 

      Напомним, группу московских деятелей искусств обвиняют в хищении как минимум 68 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию театрального проекта «Платформа». В октябре 2017 года домашний арест Кирилла Серебренникова был продлен на 3 месяца.  

      15:22, 15 января, 2018
      Евгений Кандаков
      439
      0
      #культура\n#театр\n#мошенничество\n#арест\n#следствие\n#деньги

       

       

       

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