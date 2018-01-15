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      В подмосковных Люберцах отравились 43 воспитанника и семь сотрудников кадетской школы

      09:12, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:12, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      180
      0
      #дети\n#врачи\n#Московская область\n#кадеты\n#отравление\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.

      Люберцы. Московская область. В Подмосковье произошло массовое отравление детей в кадетской школе. В Люберцах с острой кишечной инфекцией госпитализировали около 50 человек.  

      Как сообщили Интерфаксу в региональном Минздраве, по данным на вечер воскресенья, 14 января, в больницы доставлены 43 ребенка и семь взрослых. Их состояние врачи оценивают как стабильное – легкой и средней степени тяжести.  

      Отмечается, что первые жалобы начали поступать еще 12 января. За выходные число пострадавших увеличилось до 50-ти. Каждый из кадетов жаловался на боли в животе. В качестве предварительного диагноза врачи называют острую пищевую токсикоинфекцию.  

      В настоящее время, по словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, больницы области работают в усиленном режиме. Для возможных пострадавших врачи подготовили дополнительные места.  

      Кроме того, с понедельника, 15 января, кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию. Ее пищеблок закрыт до выяснения всех причин произошедшего.

      09:12, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      180
      0
      #дети\n#врачи\n#Московская область\n#кадеты\n#отравление\n#происшествие

       

       

       

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