В столице Бурятии заразились сальмонеллезом несколько десятков посетителей кафе

По данным Роспотребнадзора, работники заведения нарушали требования санитарного законодательства.

Улан-Удэ. Бурятия. Грубые нарушения требований санитарного законодательства выявлены в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. Это показали предварительные результаты проверки, которую проводит Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

На официальном сайте ведомства сообщается, что в результате несоблюдения работниками заведения элементарных норм чистоты среди посетителей произошла групповая вспышка сальмонеллеза. По данным СМИ, число заразившихся приближается к 60. В региональном Управлении Роспотребназора уточнили, что инфицирование граждан происходило в период с 8 по 11 января.

В кафе произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств, проверено оборудование. Деятельность заведения приостановлена, материалы переданы в суд. Пострадавших информируют о порядке возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненного предприятием общепита.