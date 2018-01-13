  • $ 56.6 ↓
  • € 68.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В столице Бурятии заразились сальмонеллезом несколько десятков посетителей кафе

      13:15, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      13:15, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      342
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#общепит\n#кафе\n#заболевание\n#Бурятия\n#инфекция
      Фото: pixabay.com
      342
      0

      По данным Роспотребнадзора, работники заведения нарушали требования санитарного законодательства.

      Улан-Удэ. Бурятия. Грубые нарушения требований санитарного законодательства выявлены в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. Это показали предварительные результаты проверки, которую проводит Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия. 

      На официальном сайте ведомства сообщается, что в результате несоблюдения работниками заведения элементарных норм чистоты среди посетителей произошла групповая вспышка сальмонеллеза. По данным СМИ, число заразившихся приближается к 60. В региональном Управлении Роспотребназора уточнили, что инфицирование граждан происходило в период с 8 по 11 января. 

      В кафе произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств, проверено оборудование. Деятельность заведения приостановлена, материалы переданы в суд. Пострадавших информируют о порядке возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненного предприятием общепита.

      13:15, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      342
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#общепит\n#кафе\n#заболевание\n#Бурятия\n#инфекция

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      28601

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      6092
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4804
      15:00, 09 января, 2018

      Семь человек пострадали в аварии с двумя легковушками на трассе в Удмуртии

      3978
      12:53, 08 января, 2018

      Эпоха Моисеевых: глава Удмуртии раскритиковал прежнее руководство ХК «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам

      3613
      10:30, 09 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2193

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1788
      15:14, 08 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      1082
      17:18, 10 января, 2018

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1041
      13:00, 09 января, 2018

      В Москве умер актер Михаил Державин

      998
      11:42, 10 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1084

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      914
      18:43, 10 января, 2018

      В Пиренеях попал на видео сноубордист, удирающий от лавины

      899
      16:37, 07 января, 2018

      Овчарка научилась кататься с горки, а также затаскивать ледянку наверх

      797
      13:00, 07 января, 2018

      Ирландец сыграл в футбол с ураганом «Элеонор»

      773
      18:57, 07 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      12 января, 2018

      Удмуртия в минуту: новый владелец «Автовокзалов Удмуртии» и выплаты за первого ребенка

      11 января, 2018

      Кофемолка – выпуск 47: Александр Свинин в гостях у Энвиля Касимова

      11 января, 2018