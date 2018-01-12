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      В Иркутской области на реке Лена под лед провалился бензовоз с 20 тоннами топлива

      11:58, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:58, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      404
      0
      #транспорт\n#вода\n#топливо\n#происшествие\n#Иркутская область
      Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
      404
      0

      В настоящее время спасатели пытаются поднять со дна поврежденную автоцистерну.

      Иркутск. В Иркутской области на реке Лена под лед провалился бензовоз с 20 тоннами топлива. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, помимо машины в воде также оказался автокран.  

      По информации ведомства, инцидент произошел ночью, с 10 на 11 января, в районе деревни Кривая Лука. Водитель большегруза  пытался проехать по реке вне ледовой переправы, так как там было установлено ограничение по весу в 5 тонн. Однако машина оказалась тяжелее и провалилась под воду.  

      Водителю автоцистерны удалось выбраться из машины. После этого он сообщил о произошедшем владельцу бензовоза. Мужчина попытался вытащить технику самостоятельно с помощью автокрана. Но лед на реке не выдержал, и обе машины оказались в воде, при этом из грузовика в Лену вылилось топливо.  

      Только после этого собственник машин сообщил об инциденте спасательным службам. В свою очередь региональное МЧС начало операцию по ликвидации последствий.  

      В настоящее время на месте провала бензовоза спасатели пытаются ограничить разлив нефтепродуктов с помощью заградительных бон, сорбента и спецоборудования. В операции принимают участие около 40 человек и 12 единиц техники. 

      Отмечается, что пока цистерна с топливом находится в реке. Ее подъем со дна Лены осложняется тем, что глубина реки в этом месте всего 5 метров, а толщина  льда равна 30 см. По этой причине МЧС не может использовать тяжелую технику и вынуждено искать другие варианты. 

      11:58, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      404
      0
      #транспорт\n#вода\n#топливо\n#происшествие\n#Иркутская область

       

       

       

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