В настоящее время спасатели пытаются поднять со дна поврежденную автоцистерну.

Иркутск. В Иркутской области на реке Лена под лед провалился бензовоз с 20 тоннами топлива. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, помимо машины в воде также оказался автокран.

По информации ведомства, инцидент произошел ночью, с 10 на 11 января, в районе деревни Кривая Лука. Водитель большегруза пытался проехать по реке вне ледовой переправы, так как там было установлено ограничение по весу в 5 тонн. Однако машина оказалась тяжелее и провалилась под воду.

Водителю автоцистерны удалось выбраться из машины. После этого он сообщил о произошедшем владельцу бензовоза. Мужчина попытался вытащить технику самостоятельно с помощью автокрана. Но лед на реке не выдержал, и обе машины оказались в воде, при этом из грузовика в Лену вылилось топливо.

Только после этого собственник машин сообщил об инциденте спасательным службам. В свою очередь региональное МЧС начало операцию по ликвидации последствий.

В настоящее время на месте провала бензовоза спасатели пытаются ограничить разлив нефтепродуктов с помощью заградительных бон, сорбента и спецоборудования. В операции принимают участие около 40 человек и 12 единиц техники.

Отмечается, что пока цистерна с топливом находится в реке. Ее подъем со дна Лены осложняется тем, что глубина реки в этом месте всего 5 метров, а толщина льда равна 30 см. По этой причине МЧС не может использовать тяжелую технику и вынуждено искать другие варианты.