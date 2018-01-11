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      В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

      11:58, 11 января, 2018
      Аграфена Костромская
      11:58, 11 января, 2018
      Аграфена Костромская
      438
      0
      #тюрьмы\n#ФСИН\n#Москва\n#увольнения\n#скандал
      Фото: vk.com
      438
      0

      Еще троим сотрудникам СИЗО вынесли дисциплинарные наказания.

      Москва. В следственном изоляторе российской столицы «Матросская тишина» уволен заместитель начальника тюрьмы после скандала с VIP-камерами.  Как пишет Интерфакс, еще троим вынесли дисциплинарные наказания.  

      По информации агентства, увольнение стало результатом проверки СИЗО после того, как в СМИ появилась информация, что в тюрьме существуют спецкамеры для привилегированных подозреваемых.  

      Согласно сообщению пресс-бюро ФСИН России, которое поступило в распоряжение агентства, все четверо сотрудников СИЗО числились в оперативном отделе учреждения. Кроме того, в «Матросской тишине» также выявили ряд нарушений, однако каких именно не уточнили.  

      Отмечается, что собранные материалы передали в следственные органы. В настоящее время специалисты Федеральной службы исполнения наказаний продолжают инспектировать тюрьму. Окончательные итоги будут сообщены позднее.  

      Напомним, проверку условий содержания задержанных в «Матросской тишине» инициировал директор ФСИН России Геннадий Гордиенко после того, как первый заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала о наличие в СИЗО VIP-камер. По ее словам, в этих помещениях стояла удобная мебель и предметы роскоши, в то время как этажом ниже арестанты жили в антисанитарных условиях.

      11:58, 11 января, 2018
      Аграфена Костромская
      438
      0
      #тюрьмы\n#ФСИН\n#Москва\n#увольнения\n#скандал

       

       

       

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