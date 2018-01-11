В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

Еще троим сотрудникам СИЗО вынесли дисциплинарные наказания.

Москва. В следственном изоляторе российской столицы «Матросская тишина» уволен заместитель начальника тюрьмы после скандала с VIP-камерами. Как пишет Интерфакс, еще троим вынесли дисциплинарные наказания.

По информации агентства, увольнение стало результатом проверки СИЗО после того, как в СМИ появилась информация, что в тюрьме существуют спецкамеры для привилегированных подозреваемых.

Согласно сообщению пресс-бюро ФСИН России, которое поступило в распоряжение агентства, все четверо сотрудников СИЗО числились в оперативном отделе учреждения. Кроме того, в «Матросской тишине» также выявили ряд нарушений, однако каких именно не уточнили.

Отмечается, что собранные материалы передали в следственные органы. В настоящее время специалисты Федеральной службы исполнения наказаний продолжают инспектировать тюрьму. Окончательные итоги будут сообщены позднее.

Напомним, проверку условий содержания задержанных в «Матросской тишине» инициировал директор ФСИН России Геннадий Гордиенко после того, как первый заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала о наличие в СИЗО VIP-камер. По ее словам, в этих помещениях стояла удобная мебель и предметы роскоши, в то время как этажом ниже арестанты жили в антисанитарных условиях.