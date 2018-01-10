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      В Приморье прокуратура проверит зоопарк, в котором леопард напал на двухлетнего мальчика

      13:12, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      13:12, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      340
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Приморский край\n#ребенок\n#нападение
      Фото: pixabay.com
      340
      0

      У ребенка врачи диагностировали рваные раны и укусы.

      Уссурийск. Приморский край. В Приморье прокуратура проведет проверку зоопарка, в котором леопард напал на двухлетнего мальчика. Как говорится в сообщении ведомства, инцидент произошел в селе Борисовка под Уссурийском.  

      О том, что хищник ранил ребенка, полиции сообщили врачи городской больницы. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, за помощью к медикам обратилась мать пострадавшего.  

      В ходе беседы с родителями мальчика выяснилось, что семья приехала в борисовский зоопарк на экскурсию. В тот момент, когда родители отвлеклись на старшего сына, двухлетний малыш оказался без присмотра у клетки с леопардом. Маленький мальчик подошел к ограждению слишком близко, и хищник схватил его лапами за голову.  

      В результате инцидента у ребенка диагностировали рваные раны и укусы. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.  

      Отмечается, что против его родителей в полиции составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов). 

      В настоящее время сотрудники прокуратуры намерены посетить территорию зоопарка и  оценить условия содержания животных. Кроме того, правоохранители выяснят, соблюдаются ли в учреждении правила безопасности. «В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных на предмет их надежности» - говорится в сообщении ведомства. 

      13:12, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      340
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Приморский край\n#ребенок\n#нападение

       

       

       

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