В Приморье прокуратура проверит зоопарк, в котором леопард напал на двухлетнего мальчика

У ребенка врачи диагностировали рваные раны и укусы.

Уссурийск. Приморский край. В Приморье прокуратура проведет проверку зоопарка, в котором леопард напал на двухлетнего мальчика. Как говорится в сообщении ведомства, инцидент произошел в селе Борисовка под Уссурийском.

О том, что хищник ранил ребенка, полиции сообщили врачи городской больницы. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, за помощью к медикам обратилась мать пострадавшего.

В ходе беседы с родителями мальчика выяснилось, что семья приехала в борисовский зоопарк на экскурсию. В тот момент, когда родители отвлеклись на старшего сына, двухлетний малыш оказался без присмотра у клетки с леопардом. Маленький мальчик подошел к ограждению слишком близко, и хищник схватил его лапами за голову.

В результате инцидента у ребенка диагностировали рваные раны и укусы. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

Отмечается, что против его родителей в полиции составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов).

В настоящее время сотрудники прокуратуры намерены посетить территорию зоопарка и оценить условия содержания животных. Кроме того, правоохранители выяснят, соблюдаются ли в учреждении правила безопасности. «В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных на предмет их надежности» - говорится в сообщении ведомства.