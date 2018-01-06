На Урале собаки спасли двух заблудившихся в лесу подростков

Детей искали больше суток.

Свердловская область. Россия. Двоих 11-летних школьников, которые пропали днём 4 января в Свердловской области, обнаружили живыми. Они госпитализированы с обморожениями.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, мальчиков обнаружили в 30 километрах от города Кушвы. Накануне они ушли гулять в лес с собаками и не вернулись. Позже дети рассказали, что погнались за белкой и заблудились.

«Собаки помогали подросткам согреться. Костер они развести не смогли. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замёрз», – рассказал порталу Е1.ru начальник караула 206-й пожарно-спасательной части Леонид Демченко.

Дети пробыли в зимнем лесу почти сутки. В их поисках участвовало более 200 человек - сотрудники полиции, МЧС и волонтёры.