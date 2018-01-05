Вторая девочка получила травмы и была госпитализирована.

Уссурийск. В Приморье тепловоз насмерть сбил 15-летнюю девушку, которая шла вдоль железнодорожных путей в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа. Вторая девочка, её ровесница, получила травмы, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла 4 января около 22:00. Водитель тепловоза не смог предотвратить наезд.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).