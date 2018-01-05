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      В Приморье тепловоз насмерть сбил 15-летнюю девушку

      12:02, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      12:02, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      338
      0
      #железная дорога\n#уголовное дело\n#Приморье
      Фото: pixabay.com
      338
      0

      Вторая девочка получила травмы и была госпитализирована.

      Уссурийск. В Приморье тепловоз насмерть сбил 15-летнюю девушку, которая шла вдоль железнодорожных путей в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа. Вторая девочка, её ровесница, получила травмы, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

      Трагедия произошла 4 января около 22:00. Водитель тепловоза не смог предотвратить наезд.

      Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

      12:02, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      338
      0
      #железная дорога\n#уголовное дело\n#Приморье

       

       

       

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