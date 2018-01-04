Среди погибших четверо детей.

ХМАО. Россия. 10 человек погибли в результате ДТП на трассе Нягань-Ханты-Мансийск. Как сообщает СУ СКР по ХМАО-Югре, среди погибших четверо детей.

«3 января 2018 года на 159 километре автомобильной дороги «Нягань-Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении.

Следственными органами принято к производству уголовное дело, возбужденное […] по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).