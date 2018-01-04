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      10 человек погибли в результате ДТП на трассе Нягань-Ханты-Мансийск

      10:17, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:17, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      708
      0
      #ДТП\n#авария\n#Ханты-Мансийск\n#происшествие
      Фото: ГУ МЧС по ХМАО
      708
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      Среди погибших четверо детей.

      ХМАО. Россия. 10 человек погибли в результате ДТП на трассе Нягань-Ханты-Мансийск. Как сообщает СУ СКР по ХМАО-Югре, среди погибших четверо детей.

      «3 января 2018 года на 159 километре автомобильной дороги «Нягань-Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении.

      Следственными органами принято к производству уголовное дело, возбужденное […] по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

      10:17, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      708
      0
      #ДТП\n#авария\n#Ханты-Мансийск\n#происшествие

       

       

       

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