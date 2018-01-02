Пять человек погибли от отравления угарным газом в Курганской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Курганская область. В одном из частных домов в Катайском районе Курганской области пять человек насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Также еще несколько человек пострадали, их доставили в больницу.

Трагедия произошла в понедельник, 1 января, около 21:00. По данному факту заведено дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.