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      Склад с косметикой загорелся в Магадане

      14:41, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      14:41, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      198
      0
      #МЧС\n#Магадан\n#происшествие\n#пожар
      Фото: twitter.com
      198
      0

      Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

      Магадан. Склад с косметикой загорелся в Магадане. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пожар произошел 31 декабря этого года. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Прибывшие сотрудники ведомства обнаружили открытое пламя по всей площади кровли здания. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.

      Всего для ликвидации возгорания привлечено 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

      По данным РБК, к месту происшествия была отправлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. 

      14:41, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      198
      0
      #МЧС\n#Магадан\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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