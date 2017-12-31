Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ресторане неподалеку от Красной площади

При задержании мужчина причинил себе повреждения.

Москва. Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, открыл огонь в ресторане на улице Никольской в Москве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, 26-летний подозреваемый ранил 29-летнего мужчину и 23-летнюю девушку вечером 30 декабря.

В воскресенье, 31 декабря, в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль стрелка. При задержании мужчина причинил себе телесные повреждения, правоохранители передали его медикам для оказания помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.