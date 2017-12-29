В Москве на Сходненской улице автобус врезался в остановку: пострадали три человека

По слова Сергея Собянина, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Москва. В российской столице на Сходненской улице автобус врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате аварии пострадали три человека.

По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с автомобилем, но не справился с управлением и въехал в остановку. При этом в ведомстве подчеркнули, что в результате ДТП никто не погиб.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter подтвердил, что ранения получили три человека. По словам градоначальника, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сергей Собянин on Twitter

В настоящее время на месте происшествия находятся представители полиции и сотрудники экстренных служб. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.