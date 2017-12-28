СМИ: в Саратове за получение взятки задержан глава службы безопасности МВД Сергей Кашев

По данным журналистов, сумма полученных им денег составила несколько миллионов.

Саратов. В СМИ появилась информация, что в столице Саратовской области задержан начальник управления собственной безопасности регионального управления МВД Сергей Кашев.

Как пишет Рен-ТВ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Издание отмечает, что сумма полученных денег составила несколько миллионов, не указывая точный размер и валюту.

В свою очередь Коммерсант сообщает, что информацию о задержании высокопоставленного полицейского подтвердил источник газеты в саратовском региональном управлении ФСБ.

Однако пока представители правоохранительных органов не давали официальных комментариев о задержании Кашева.