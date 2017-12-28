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      В Санкт-Петербурге 10 человек пострадали в результате взрыва в супермаркете «Перекресток»

      09:30, 28 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:30, 28 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      403
      0
      #Следственный комитет\n#взрыв\n#Санкт-Петербург\n#люди\n#магазины\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: vk.com
      403
      0

      По словам руководителя пресс-службы главы города Андрея Кибитова, один из них находится в тяжелом состоянии.

      Санкт-Петербург. В северной столице России произошел взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел накануне вечером, приблизительно в 18:30 по местному времени.  

      По данным Следственного комитета,  в одной из камер хранения магазина сдетонировало  самодельное взрывное устройство.  «По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте» - говорится в сообщении ведомства.  

      Кроме того, официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что произошедшее оценивается как покушение на убийство двух и более человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также по подпунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ.  

      В свою очередь руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что в результате взрыва пострадали 10 человек. В своем официальном аккаунте в Twitter он заявил, что пострадавшие госпитализированы в три городские больницы – Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую. Один из  них находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. При этом Кибитов подчеркнул, что среди раненных нет детей.  

      09:30, 28 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      403
      0
      #Следственный комитет\n#взрыв\n#Санкт-Петербург\n#люди\n#магазины\n#происшествие\n#пострадавшие

       

       

       

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