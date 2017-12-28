В Санкт-Петербурге 10 человек пострадали в результате взрыва в супермаркете «Перекресток»

По словам руководителя пресс-службы главы города Андрея Кибитова, один из них находится в тяжелом состоянии.

Санкт-Петербург. В северной столице России произошел взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел накануне вечером, приблизительно в 18:30 по местному времени.

По данным Следственного комитета, в одной из камер хранения магазина сдетонировало самодельное взрывное устройство. «По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте» - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что произошедшее оценивается как покушение на убийство двух и более человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также по подпунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ.

В свою очередь руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что в результате взрыва пострадали 10 человек. В своем официальном аккаунте в Twitter он заявил, что пострадавшие госпитализированы в три городские больницы – Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. При этом Кибитов подчеркнул, что среди раненных нет детей.