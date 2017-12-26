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      В Самаре полиция проверяет информацию об издевательствах над собакой-поводырем

      13:26, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:26, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      285
      0
      #животные\n#полиция\n#Самара\n#происшествие\n#издевательство
      Фото: pixabay.com
      285
      0

      Животное было обнаружено на одной из городских помоек в крайне тяжелом состоянии.

      Самара. Самарские полицейские проверяют информацию  об издевательствах над собакой-поводырем. Как пишут РИА «Новости»,  овчарку обнаружили в крайне тяжелом состоянии.  

      По информации издания, случайные прохожие нашли питомца на одной из городских помоек.  По оценке ветеринаров, овчарка находилась на грани смерти. Во время рентгена у нее был обнаружен чип, благодаря которому выяснилось, что животное принадлежит московской школе подготовки собак-поводырей и с 2008 года числиться в качестве поводыря 64-летнего инвалида.  

      «Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Но мы проводим проверку информации об этом инциденте на основании публикаций, выявленных в ходе мониторинга» - сообщили журналистам в региональном управлении МВД.  

      В настоящее время найденная собака находится под присмотром и идет на поправку.  

      Напомним, ранее Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными. Согласно новому законопроекту, за живодерство в тюрьме можно провести от 3 до 5 лет. 

      13:26, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      285
      0
      #животные\n#полиция\n#Самара\n#происшествие\n#издевательство

       

       

       

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