В Самаре полиция проверяет информацию об издевательствах над собакой-поводырем

Животное было обнаружено на одной из городских помоек в крайне тяжелом состоянии.

Самара. Самарские полицейские проверяют информацию об издевательствах над собакой-поводырем. Как пишут РИА «Новости», овчарку обнаружили в крайне тяжелом состоянии.

По информации издания, случайные прохожие нашли питомца на одной из городских помоек. По оценке ветеринаров, овчарка находилась на грани смерти. Во время рентгена у нее был обнаружен чип, благодаря которому выяснилось, что животное принадлежит московской школе подготовки собак-поводырей и с 2008 года числиться в качестве поводыря 64-летнего инвалида.

«Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Но мы проводим проверку информации об этом инциденте на основании публикаций, выявленных в ходе мониторинга» - сообщили журналистам в региональном управлении МВД.

В настоящее время найденная собака находится под присмотром и идет на поправку.

Напомним, ранее Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными. Согласно новому законопроекту, за живодерство в тюрьме можно провести от 3 до 5 лет.