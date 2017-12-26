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      В Москве переход у «Славянского бульвара» возобновил свою работу после аварии с автобусом

      11:23, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:23, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      283
      0
      #ДТП\n#Москва\n#люди\n#автобус\n#происшествие
      Фото: vk.com
      283
      0

      Рабочие заменили поврежденные части конструкций на новые.

      Москва. В российской столице возобновил свою работу подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в который накануне въехал пассажирский автобус. Как пишут РИА «Новости», отремонтирована входная группа.  

      По информации СМИ, рабочие заменили поврежденные части перехода: рядом со старой серой плиткой положен участок новой белой. У входа в подземку стоит сильный запах краски.  

      Кроме того, в Москве по поручению Сергея Собянина прошла внеплановая проверка автопарков, отвечающих за перевозку пассажиров. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, специалисты проверили Мосгортранс и частных перевозчиков. Были продиагностированы все системы транспортных средств, а также проверен процесс допуска водителей к выходу на маршруты.  

      В свою очередь в УГИБДД по Москве сообщили, что продолжает работу следственная группа, которая выясняет причины произошедшей аварии. По предварительной информации, в качестве одной из версий рассматривают неисправность транспортного средства, а также то, что водитель мог не справиться с управлением.   

      Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» накануне днем. В результате аварии погибли четыре человека, 15 пострадали. Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, двое из них отказались от госпитализации. Остальные находятся в больнице. По словам врачей, они получили травмы средней степени тяжести. 

      11:23, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      283
      0
      #ДТП\n#Москва\n#люди\n#автобус\n#происшествие

       

       

       

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