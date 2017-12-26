В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

По информации СМИ, в его рабочем кабинете были проведены обыски.

Москва. В российской столице задержали генерального директора подведомственного Министерству обороны «Воентелекома» Александра Давыдова. Как пишет Коммерсант, его подозревают в хищении 500 млн рублей.

По информации издания, Давыдов заключал государственные контракты на поставку оборудования военному ведомству по завышенным ценам.

«При этом поставщиком программного обеспечения выступало подконтрольное фигурантам ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма «Эмзиор технолоджи», которую возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. По предварительным подсчетам, только по двум контрактам руководство «Воентелекома» таким образом похитило около полумиллиарда рублей» - говорится в публикации.

Отмечается, что Александр Давыдов задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном еще в 2013 году Главной военной прокуратурой.

Во время задержания правоохранители провели обыски в рабочем кабинете гендиректора «Воентелекома». После этого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление. По данным Коммерсанта, следователи намерены ходатайствовать о его аресте.