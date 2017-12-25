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      СКР исключил версию взрыва на борту разбившегося под Сочи Ту-154

      13:10, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:10, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      328
      0
      #авиаперелёты\n#Сочи\n#катастрофа\n#Следственный комитет России\n#крушение самолета
      Фото: vk.com
      328
      0

      Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

      Москва. Следственный комитет России исключил версию взрыва на борту Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.  

      По ее словам, во время расследования авиакатастрофы следователи получили заключения по результатам 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз, а также итоги химического исследования горюче-смазочных материалов.  

      «Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна» - заявила Петренко в официальном сообщении ведомства.  

      Кроме того, отмечается,  что в настоящее время СКР продолжает работать со свидетелями.  В их число также входят  должностные лица Воздушно-космических сил, а также сотрудники международного аэропорта «Сочи», отвечавшие за подготовку самолета к полету.    

      Напомним, ранее итоги расследования крушения ТУ-154 опубликовало Министерство обороны России. Согласно данным военного ведомства, самолет упал в море из-за нарушения пространственной ориентировки командира.

      13:10, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      328
      0
      #авиаперелёты\n#Сочи\n#катастрофа\n#Следственный комитет России\n#крушение самолета

       

       

       

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