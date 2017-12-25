СКР исключил версию взрыва на борту разбившегося под Сочи Ту-154

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Москва. Следственный комитет России исключил версию взрыва на борту Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, во время расследования авиакатастрофы следователи получили заключения по результатам 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз, а также итоги химического исследования горюче-смазочных материалов.

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна» - заявила Петренко в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время СКР продолжает работать со свидетелями. В их число также входят должностные лица Воздушно-космических сил, а также сотрудники международного аэропорта «Сочи», отвечавшие за подготовку самолета к полету.

Напомним, ранее итоги расследования крушения ТУ-154 опубликовало Министерство обороны России. Согласно данным военного ведомства, самолет упал в море из-за нарушения пространственной ориентировки командира.