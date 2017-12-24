В Коми в аварии с туристическим автобусом пострадали 12 человек

Среди пострадавших четыре ребенка.

Коми. 12 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Коми. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пострадали 12 человек, включая четыре ребенка. Погибших нет», - сказал источник агентства.

Известно, что автобус направлялся с родины Деда Мороза – Великого Устюга в Пермь.

Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением на скользкой дороге. «Водитель автобуса не удержал машину на скользком спуске и съехал в кювет», - сказал источник.

Авария произошла в воскресенье, 24 декабря, около 03:40 (по мск) в районе села Куратово в Сысольском районе.