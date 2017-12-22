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      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:52, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      1313
      0
      #МЧС\n#полиция\n#люди\n#Иваново\n#квартиры\n#происшествие\n#обрушение дома
      Фото: vk.com
      1313
      0

      Жильцы эвакуированы, на месте происшествия работают спасатели.

      Юрьевец. Ивановская область. В Ивановской области в городе Юрьевец рухнула стена пятиэтажного жилого дома. Как сообщили в пресс-службе  регионального управления МЧС, на месте происшествия находятся спасатели.  

      Сообщение о произошедшем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях  в 06:15 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена трехподъездного многоквартирного дома по адресу:  улица Пушкина, д.33а. Данные о пострадавших и причинах инцидента пока уточняются, говорится в сообщении ведомства.  

      В свою очередь представители регионального управления СКР начали доследственную проверку по факту обрушения части дома. По информации ведомства, ночью один из жильцов, проснувшись, услышал треск, а также заметил, что в стене квартиры образовалась трещина. После этого он разбудил соседей, благодаря чему жильцы успели покинуть здание.  

      «Установлено, что ранее жильцы указанного дома уже обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах здания. В сентябре 2017 года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома» - говорится в пресс-релизе регионального СКР.  

      В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Из обрушившегося дома эвакуировано 54 человека, пишет Интерфакс. Пока их разместили в общежитии Юрьевецкого сельскохозяйственного колледжа.  

      Помимо этого, в пресс-службе УМВД по региону сообщили агентству, что сотрудники полиции организовали посты для охраны общественного порядка и имущества жителей дома, где произошло обрушение. «Все имущество жителей находится под охраной, посторонние к дому не подпускаются. Следственно-оперативная группа полиции выясняет все причины и обстоятельства случившегося», - отметил представитель ведомства.

      11:52, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      1313
      0
      #МЧС\n#полиция\n#люди\n#Иваново\n#квартиры\n#происшествие\n#обрушение дома

       

       

       

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