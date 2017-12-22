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      На Кузбассе спасли трех горняков, находившихся под завалами после обвала в шахте «Есаульская»

      10:00, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:00, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      389
      0
      #МЧС\n#рабочие\n#Новокузнецк\n#происшествие\n#спасение\n#шахта\n#Кузбасс
      Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
      389
      0

      Шахтеры находились под землей больше суток.

      Новокузнецк. Кемеровская область. На Кузбассе спасатели освободили горняков, оказавшихся под завалами после обрушения породы в вентиляционном штреке шахты «Есаульская». Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,  шахтеры подняты на поверхность.  

      По данным ведомства, рабочие прошли медицинское обследование. Врачи оценили состояние их здоровья как удовлетворительное.  

      Отмечается, что в результате аварии на шахте они находились под землей больше суток, все это время с ними поддерживали связь и дважды передавали еду, воду и теплые вещи через специально созданные скважины.  

      В операции по их спасению участвовали более 100 человек. «Для эвакуации шахтеров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Её длина составила около 13-14 метров – говорится в сообщении МЧС.  

      В настоящее время спасательная операция официально завершена. Кроме того, пишет Интерфакс, работа шахты по добыче угля возобновится в ближайшее время. 

      10:00, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      389
      0
      #МЧС\n#рабочие\n#Новокузнецк\n#происшествие\n#спасение\n#шахта\n#Кузбасс

       

       

       

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