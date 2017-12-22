На Кузбассе спасли трех горняков, находившихся под завалами после обвала в шахте «Есаульская»

Шахтеры находились под землей больше суток.

Новокузнецк. Кемеровская область. На Кузбассе спасатели освободили горняков, оказавшихся под завалами после обрушения породы в вентиляционном штреке шахты «Есаульская». Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, шахтеры подняты на поверхность.

По данным ведомства, рабочие прошли медицинское обследование. Врачи оценили состояние их здоровья как удовлетворительное.

Отмечается, что в результате аварии на шахте они находились под землей больше суток, все это время с ними поддерживали связь и дважды передавали еду, воду и теплые вещи через специально созданные скважины.

В операции по их спасению участвовали более 100 человек. «Для эвакуации шахтеров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Её длина составила около 13-14 метров – говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время спасательная операция официально завершена. Кроме того, пишет Интерфакс, работа шахты по добыче угля возобновится в ближайшее время.