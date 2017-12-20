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      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      09:48, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:48, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      319
      0
      #Нижний Новгород\n#арест\n#СИЗО\n#деньги\n#взятка\n#происшествие
      Фото: vk.com
      319
      0

      Политика обвиняют в получении взятки в размере 1 млн долларов.

      Нижний Новгород. Нижегородский районный суд принял решение арестовать заместителя председателя областного законодательного собрания и экс-мэра города Олега Сорокина на два месяца. Как сообщили в пресс-службе судебного департамента, он будет находиться в СИЗО до 18 февраля 2018 года.  

      Согласно материалам следствия, политик обвиняется в получении взятки в 1 млн долларов. Пять лет назад Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области провело аукцион, по результатам которого ООО «И*» получило право на заключение договоров аренды 14 земельных участков  в Советском районе Нижнего Новгорода под строительство жилья. Займы для участия в тендере эта компания получила от фирмы «Управляющая компания «Столица Нижний», 60% акций которой принадлежало супруге Сорокина.  

      На заключение договоров аренды этих же участков претендовала и другая компания, которая обжаловала результаты аукциона в ФАС и арбитражном суде. Однако Сорокин, будучи мэром города и заинтересованным лицом в коммерческой деятельности ООО «И*»,  предложил своему знакомому заплатить гендиректору проигравшей тендер компании 1 млн долларов за отказ от дальнейших претензий на указанные участки. В конечном итоге, передача денег произошла в одном из банков Нижнего Новгорода в марте 2013 года.  

      В настоящее время Олегу Сорокину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Как пишет РГ, политик считает свой арест избыточной мерой, так как всегда сотрудничал со следствием и не раз являлся для дачи показаний. Кроме того, адвокат Сорокина заявил, что его подзащитный обжалует решение суда. 

      09:48, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      319
      0
      #Нижний Новгород\n#арест\n#СИЗО\n#деньги\n#взятка\n#происшествие

       

       

       

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