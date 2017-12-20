Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

Политика обвиняют в получении взятки в размере 1 млн долларов.

Нижний Новгород. Нижегородский районный суд принял решение арестовать заместителя председателя областного законодательного собрания и экс-мэра города Олега Сорокина на два месяца. Как сообщили в пресс-службе судебного департамента, он будет находиться в СИЗО до 18 февраля 2018 года.

Согласно материалам следствия, политик обвиняется в получении взятки в 1 млн долларов. Пять лет назад Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области провело аукцион, по результатам которого ООО «И*» получило право на заключение договоров аренды 14 земельных участков в Советском районе Нижнего Новгорода под строительство жилья. Займы для участия в тендере эта компания получила от фирмы «Управляющая компания «Столица Нижний», 60% акций которой принадлежало супруге Сорокина.

На заключение договоров аренды этих же участков претендовала и другая компания, которая обжаловала результаты аукциона в ФАС и арбитражном суде. Однако Сорокин, будучи мэром города и заинтересованным лицом в коммерческой деятельности ООО «И*», предложил своему знакомому заплатить гендиректору проигравшей тендер компании 1 млн долларов за отказ от дальнейших претензий на указанные участки. В конечном итоге, передача денег произошла в одном из банков Нижнего Новгорода в марте 2013 года.

В настоящее время Олегу Сорокину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Как пишет РГ, политик считает свой арест избыточной мерой, так как всегда сотрудничал со следствием и не раз являлся для дачи показаний. Кроме того, адвокат Сорокина заявил, что его подзащитный обжалует решение суда.