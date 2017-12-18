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      В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение поджегшего кинотеатр «Космос» мужчину

      15:25, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:25, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      377
      0
      #лечение\n#Екатерибург\n#арест\n#огонь\n#суд\n#происшествие\n#УАЗ
      Фото: Управление СКР по Свердловской области
      377
      0

      По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым.  

      Екатеринбург. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение мужчину, протаранившего кинотеатр «Космос». Как сообщили в региональном управлении СКР, по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым. 

      По данным ведомства, житель Ирбита, протаранивший кинотеатр 4 сентября 2017 года, не осознавал своих действий. Кроме того, старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова сообщила РБК имя обвиняемого. Им оказался 39-летний Денис Мурашов.  

      Именно он, управляя автомобилем «УАЗ», въехал в здание кинотеатра «Космос», повредив входную группу. После чего поджег машину, в которой находились бочки с бензином и три газовых баллона. В результате этих действий зданию был причинен значительный ущерб.  

      После поджога Мурашову удалось скрыться с места происшествия, однако правоохранители задержали  его в больнице, куда поджигатель обратился из-за термических ожогов.  

      В дальнейшем против Мурашова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).  Местная администрация обратилась в суд с просьбой взыскать с него компенсацию вреда муниципальному имуществу в размере 19 млн рублей.  

      Однако суд иск не поддержал, признав Дениса Мурашова невменяемым. Согласно судебному решению, он будет принудительно лечиться  в одном из психиатрических стационаров города. По словам Канатовой, срок его лечения определят врачи. 

      15:25, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      377
      0
      #лечение\n#Екатерибург\n#арест\n#огонь\n#суд\n#происшествие\n#УАЗ

       

       

       

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