В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение поджегшего кинотеатр «Космос» мужчину

По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым.

Екатеринбург. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение мужчину, протаранившего кинотеатр «Космос». Как сообщили в региональном управлении СКР, по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым.

По данным ведомства, житель Ирбита, протаранивший кинотеатр 4 сентября 2017 года, не осознавал своих действий. Кроме того, старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова сообщила РБК имя обвиняемого. Им оказался 39-летний Денис Мурашов.

Именно он, управляя автомобилем «УАЗ», въехал в здание кинотеатра «Космос», повредив входную группу. После чего поджег машину, в которой находились бочки с бензином и три газовых баллона. В результате этих действий зданию был причинен значительный ущерб.

После поджога Мурашову удалось скрыться с места происшествия, однако правоохранители задержали его в больнице, куда поджигатель обратился из-за термических ожогов.

В дальнейшем против Мурашова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Местная администрация обратилась в суд с просьбой взыскать с него компенсацию вреда муниципальному имуществу в размере 19 млн рублей.

Однако суд иск не поддержал, признав Дениса Мурашова невменяемым. Согласно судебному решению, он будет принудительно лечиться в одном из психиатрических стационаров города. По словам Канатовой, срок его лечения определят врачи.