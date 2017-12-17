Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

Мужчина не успел даже оформить страховку от угона.

Санкт-Петербург. Работник трубного завода в Санкт-Петербурге купил подержанный автомобиль «Бентли», но уже ночью следующего дня лишился его, сообщает «Фонтанка».

25-летний петербуржец осуществил свою мечту и приехал домой на Bentley Continental 2004 года выпуска. Ночью, заподозрив неладное, он спустился во двор, но машины уже не было.

Конечно же, последовало обращение в полицию. А вот страховку от угона незадачливый автолюбитель оформить не успел, потому на сегодня остался и без машины, и без денег.