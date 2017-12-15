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      В Москве арестовали замглавы Росимущества Елену Паткину по подозрению в хищении 150 млн рублей

      09:18, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:18, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      376
      0
      #арест\n#деньги\n#происшествие\n#хищение\n#Росимущество
      Фото: twitter.com
      376
      0

      Такое решение вынес Тверской суд российской столицы.

      Москва. В российской столице Тверской суд принял решение арестовать заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Как пишет РГ со ссылкой на ТАСС, ее подозревают в хищении 150 млн рублей.  

      По информации СМИ, с 2014 по 2017 год Паткина занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области. Предположительно, в этот период времени она похитила деньги со счетов ведомства. А в июне 2017 года получила повышение.  

      Кроме того, «Коммерсант» пишет, что Елена Паткина была задержана еще 10 декабря сразу после возвращения в Москву из Казани.  По информации газеты, замглавы Росимущества организовала преступную схему: деньги со счетов ведомства выводились через подставные фирмы и впоследствии обналичивались.  

      Однако советник главы Росимущества Денис Лазарев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что ему ничего не известно об аресте Паткиной. По его словам, она находится на больничном. 

      09:18, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      376
      0
      #арест\n#деньги\n#происшествие\n#хищение\n#Росимущество

       

       

       

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