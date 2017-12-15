В Москве арестовали замглавы Росимущества Елену Паткину по подозрению в хищении 150 млн рублей

Такое решение вынес Тверской суд российской столицы.

Москва. В российской столице Тверской суд принял решение арестовать заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Как пишет РГ со ссылкой на ТАСС, ее подозревают в хищении 150 млн рублей.

По информации СМИ, с 2014 по 2017 год Паткина занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области. Предположительно, в этот период времени она похитила деньги со счетов ведомства. А в июне 2017 года получила повышение.

Кроме того, «Коммерсант» пишет, что Елена Паткина была задержана еще 10 декабря сразу после возвращения в Москву из Казани. По информации газеты, замглавы Росимущества организовала преступную схему: деньги со счетов ведомства выводились через подставные фирмы и впоследствии обналичивались.

Однако советник главы Росимущества Денис Лазарев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что ему ничего не известно об аресте Паткиной. По его словам, она находится на больничном.