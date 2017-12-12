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      В Кемеровской области из-за радиации закрыли три начальных класса одной из школ

      11:00, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      248
      0
      #дети\n#судебные приставы\n#школа\n#Кемерово\n#радиация\n#нарушение
      Фото: pixabay.com
      248
      0

      В помещениях было повышенное содержание радона и торона.

      Осинники. Кемеровская область. На Кузбассе судебные приставы закрыли три учебных кабинета начальных классов из-за радиации. Как сообщили в пресс-службе регионального УФМС, в помещениях было превышено содержание радона и торона.  

      По данным приставов, радиоактивные вещества были обнаружены сотрудниками Роспотребнадзора по Кемеровсокой области во время плановой проверки школы. С результатами экспертизы специалисты обратились в суд. Во время заседания судья посчитал, что руководство образовательного учреждения совершило административное правонарушение по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).  

      В связи с этим судебные приставы приехали в школу и опечатали три учебных кабинета. Ученики начальных классов не будут в них заниматься в течение 90 дней. 

      11:00, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      248
      0
      #дети\n#судебные приставы\n#школа\n#Кемерово\n#радиация\n#нарушение

       

       

       

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