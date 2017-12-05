Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова заочно обвинили в двойном убийстве

Следственный комитет России добивается международного розыска бизнесмена через Интерпол.

Москва. Следственный комитет России заочно обвинил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 и части 3 статьи 222 УК РФ.

По данным следствия, в 2016 году бизнесмен вместе со своими братьями Вагифом и Рафиком Исмаиловыми организовал убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. «Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм» - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по этому делу Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова заключили под стражу. Экс-главу Черкизовского рынка и его брата Вагифа заочно арестовали и объявили в розыск.

Кроме того, СКР добивается международного розыска Тельмана Исмаилова через Интерпол. Соответствующие материалы направили в Генеральную прокуратуру России.