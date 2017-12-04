В Кемеровской области из-за пожара на шахте «Распадская» эвакуировали 500 горняков

По предварительным данным, на объекте произошло короткое замыкание.

Междуреченск. Кемеровская область. На Кузбассе почти 500 горняков эвакуировали из шахты «Распадская» в результате пожара. По предварительным данным, на объекте произошло короткое замыкание.

Как сообщил Интерфаксу источник, близкий к ситуации, загорелась дегазационная камера на поверхности шахты. По его словам, оно могло быть спровоцировано коротким замыканием.

«Эвакуирована смена в полном составе 500 человек. Все на поверхности, пострадавших нет» - отметил он.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий возгорания задействовано 55 человек и 10 единиц техники.