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      В Кемеровской области из-за пожара на шахте «Распадская» эвакуировали 500 горняков

      13:08, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:08, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #МЧС\n#эвакуация\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар\n#шахта
      Фото: vk.com
      217
      0

      По предварительным данным, на объекте произошло короткое замыкание.

      Междуреченск. Кемеровская область. На Кузбассе почти 500 горняков эвакуировали из шахты «Распадская» в результате пожара. По предварительным данным, на объекте произошло короткое замыкание.  

      Как сообщил Интерфаксу источник, близкий к ситуации, загорелась дегазационная камера на поверхности шахты. По его словам, оно могло быть спровоцировано коротким замыканием.  

      «Эвакуирована смена в полном составе 500 человек. Все на поверхности, пострадавших нет» - отметил он.  

      В свою очередь в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий возгорания задействовано 55 человек и 10 единиц техники.

      13:08, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #МЧС\n#эвакуация\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар\n#шахта

       

       

       

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