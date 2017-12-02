В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

Один человек пострадал.

Новотроицк. В пятиэтажном жилом доме в Новотроицке 2 декабря взорвался бытовой газ. Как сообщают РИА «Новости», пострадал мужчина, он получил 80% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.

Хлопок произошел на 4 этаже. 150 жителей дома эвакуированы.

Конструкция дома не повреждена. 3 декабря на место взрыва из Казани привезут комплекс «Струна» для более тщательной проверки здания.

Напомним, такой же диагностический комплекс привозили и в Ижевск для обследования рухнувшего дома на улице Удмуртской, 261.

Аппарат настолько чувствительный, что может определить даже биение сердца человека, который прислонился к стене.