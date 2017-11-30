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      Агрессивный водитель сломал нос футболисту «Зенита»

      19:26, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:26, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      196
      0
      #спорт\n#футбол\n#автомобилисты\n#происшествие\n#Зенит
      Фото: instagram.com/terentevden/
      196
      0

      Машины не смогли разъехаться во дворе.  

      Санкт-Петербург. Игрока петербургского «Зенита» Дениса Терентьева жестоко избили во дворе дома в Санкт-Петербурге. Футболист опубликовал в Instagram свой портрет с синяками и сломанным носом.   

      Также спортсмен описал предысторию конфликта. По его словам, он выезжал с парковки, но дорогу ему перекрыла женщина на светлом «Мерседесе». Терентьев сигналил автомобилистке руками и поворотником, чтобы она проехала немного вперед, но та не поняла его просьбу. 

      Тем временем сзади к машине Терентьева подошел мужчина и попросил его сдать назад. Футболист отказался это делать. Начался спор. Оппонент выбрал момент, когда Терентьев отвернулся, и ударил спортсмена по голове. После этого игрок «Зенита» временно потерял сознание и очнулся в машине спустя некоторое время. Его обидчика рядом уже не было.

      Терентьев опубликовал собственное фото со следами побоев, и снимок предполагаемого злоумышленника. Впоследствии они были удалены из аккаунта. 

      Как сообщает телеканал «360°», сейчас угрозы здоровью Терентьева нет. Врачи больницы, куда увезли спортсмена, диагностировали у него перелом носа. Сколько продлится лечение, и как это отразится на участии футболиста в матчах, пока неизвестно.

      19:26, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      196
      0
      #спорт\n#футбол\n#автомобилисты\n#происшествие\n#Зенит

       

       

       

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