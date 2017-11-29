Артист Андрей Мягков попал в больницу

Актер не назвал причину госпитализации, но заявил, что состояние его хорошее.

Москва. В одну из клиник российской столицы доставлен Андрей Мягков. Об этом пишет Лента.ру.

В сообщении говорится, что сам народный артист России факт госпитализации признал, но подчеркнул, что состояние его здоровья – «очень и очень хорошее».

Андрею Мягкову 79 лет. Славу и любовь зрителя ему принесли роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

Напомним, 27 ноября в реанимацию попал народный артист СССР Олег Табаков. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.