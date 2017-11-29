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      Артист Андрей Мягков попал в больницу

      15:59, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:59, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      246
      0
      #искусство\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости\n#происшествие\n#больница
      Фото: vk.com/albums-2730930
      246
      0

      Актер не назвал причину госпитализации, но заявил, что состояние его хорошее.  

      Москва. В одну из клиник российской столицы доставлен Андрей Мягков. Об этом пишет Лента.ру

      В сообщении говорится, что сам народный артист России факт госпитализации признал, но подчеркнул, что состояние его здоровья – «очень и очень хорошее». 

      Андрею Мягкову 79 лет. Славу и любовь зрителя ему принесли роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». 

      Напомним, 27 ноября в реанимацию попал народный артист СССР Олег Табаков. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

      15:59, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      246
      0
      #искусство\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости\n#происшествие\n#больница

       

       

       

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