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      Курские пограничники не дали вывезти из России скрипку Страдивари

      15:40, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:40, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      127
      0
      #ФСБ\n#музыка\n#преступления\n#пограничники\n#контрабанда
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      Уникальный инструмент изъят у граждан Франции.  

      Курск. Иностранцы пытались провезти через российскую границу скрипку работы, предположительно, сыновей Антонио Страдивари. Как пишет «Интерфакс», контрабанду обнаружили пограничники на пункте пропуска «Крупец» в Курской области. 

      Музыкальный инструмент со штампом «Страдивари», произведенный в 1750 году, хотели вывезти из России граждане Франции. Скрипку нашли в автомобиле «Рено».   

      Находку отправили на экспертизу. Возможно, она представляет культурную и историческую ценность. 

      Отметим, знаменитый итальянский скрипичный мастер Антонио Страдивари умер в 1737 году, а инструмент датирован более поздним временем. Не исключено, что он был изготовлен его сыновьями - Франческо и Омобоно Страдивари.

      15:40, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      127
      0
      #ФСБ\n#музыка\n#преступления\n#пограничники\n#контрабанда

       

       

       

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