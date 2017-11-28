Курские пограничники не дали вывезти из России скрипку Страдивари

Уникальный инструмент изъят у граждан Франции.

Курск. Иностранцы пытались провезти через российскую границу скрипку работы, предположительно, сыновей Антонио Страдивари. Как пишет «Интерфакс», контрабанду обнаружили пограничники на пункте пропуска «Крупец» в Курской области.

Музыкальный инструмент со штампом «Страдивари», произведенный в 1750 году, хотели вывезти из России граждане Франции. Скрипку нашли в автомобиле «Рено».

Находку отправили на экспертизу. Возможно, она представляет культурную и историческую ценность.

Отметим, знаменитый итальянский скрипичный мастер Антонио Страдивари умер в 1737 году, а инструмент датирован более поздним временем. Не исключено, что он был изготовлен его сыновьями - Франческо и Омобоно Страдивари.