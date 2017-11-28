В Тамбовской области два человека погибли в результате крушения вертолета

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Тамбов. В Кирсановском районе Тамбовской области рухнул вертолет «Еврокоптер-120». В результате падения воздушного судна погибли два человека.

Как пишет Интерфакс, крушение произошло в 8:20 по местному времени. Об авиакатастрофе правоохранителям сообщил местный житель, ставший свидетелем аварии.

Позже в региональном управлении МВД агентству подтвердили гибель двух человек. «Вертолет «Еврокоптер-120» разбился возле села Щеновка Кирсановского района Тамбовской области. Пилот и пассажир погибли на месте аварии» - отметил представитель ведомства.

В настоящее время на месте происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что во время крушения погиб глава компании «Сталь-М» Владимир Данильченко. Позже представитель организации Вера Чернова опровергла эту информацию. В интервью РБК она сообщила, в вертолете, скорее всего, находились учредитель компании Александр Федосеев и директор по строительству Илья Надежкин.