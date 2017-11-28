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      В Тамбовской области два человека погибли в результате крушения вертолета

      13:34, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:34, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      189
      0
      #авиакатастрофа\n#люди\n#вертолет\n#происшествие\n#гибель людей\n#Тамбов
      Фото: pixabay.com
      189
      0

      В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

      Тамбов. В Кирсановском районе Тамбовской области рухнул вертолет «Еврокоптер-120». В результате падения воздушного судна погибли два человека.  

      Как пишет Интерфакс, крушение произошло в 8:20 по местному времени. Об авиакатастрофе правоохранителям сообщил местный житель, ставший свидетелем аварии.  

      Позже в региональном управлении МВД агентству подтвердили гибель двух человек. «Вертолет «Еврокоптер-120» разбился возле села Щеновка Кирсановского района Тамбовской области. Пилот и пассажир погибли на месте аварии» - отметил представитель ведомства.  

      В настоящее время на месте происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.  

      Кроме того, в СМИ появилась информация, что во время крушения погиб глава компании «Сталь-М» Владимир Данильченко. Позже представитель организации Вера Чернова опровергла эту информацию. В интервью РБК она сообщила, в вертолете, скорее всего, находились учредитель компании Александр Федосеев и директор по строительству Илья Надежкин.

      13:34, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      189
      0
      #авиакатастрофа\n#люди\n#вертолет\n#происшествие\n#гибель людей\n#Тамбов

       

       

       

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