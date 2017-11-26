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      Житель Волгоградской области с ножом напал на двух полицейских

      16:00, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      16:00, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      144
      0
      #Следственный комитет\n#полиция\n#Волгоград\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      144
      0

      Во время нападения нож сломался, и мужчина попытался скрыться.

      Котельниково. Волгоградская область. Житель Волгоградской области с ножом напал на двух сотрудников полиции, шедших на службу. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 8 часов утра в городе Котельниково.

      21-летний мужчина напал на участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ. Участковый получил два удара в спину, сотрудник ГИБДД – удар по лицу. Во время потасовки нож сломался, и злоумышленник попытался скрыться. Один из правоохранителей после предупредительного выстрела в воздух выстрелил в мужчину, попав в плечо и предплечье.

      В настоящее время нападавший и потерпевшие находятся в больнице. Угрозы их жизни нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

      16:00, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      144
      0
      #Следственный комитет\n#полиция\n#Волгоград\n#происшествие

       

       

       

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