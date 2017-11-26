Житель Волгоградской области с ножом напал на двух полицейских

Во время нападения нож сломался, и мужчина попытался скрыться.

Котельниково. Волгоградская область. Житель Волгоградской области с ножом напал на двух сотрудников полиции, шедших на службу. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 8 часов утра в городе Котельниково.

21-летний мужчина напал на участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ. Участковый получил два удара в спину, сотрудник ГИБДД – удар по лицу. Во время потасовки нож сломался, и злоумышленник попытался скрыться. Один из правоохранителей после предупредительного выстрела в воздух выстрелил в мужчину, попав в плечо и предплечье.

В настоящее время нападавший и потерпевшие находятся в больнице. Угрозы их жизни нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).