В Москве на территории ТЦ «Мега Теплый Стан» провалился грунт: пострадали два человека

На месте происшествия работают экстренные службы.

Москва. На территории торгового центра «Мега Теплый Стан» во время строительства провалился грунт. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщил РБК источник в экстренных службах, возле здания проводились строительные работы. В это время произошло обрушение грунта, и двое рабочих оказались засыпаны землей.

Между тем «Интерфакс» пишет, что площадь провала составила пять квадратных метров. На место выехали сотрудники столичного главка МЧС.

В настоящее время пострадавших осматривают медики. Более подробная информация о состоянии их здоровья пока неизвестна.