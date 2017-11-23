СКР возбудил уголовное дело о хищениях более 5 млрд рублей в «Финпромбанке»

Банк входил в топ-100 финансовых организаций России, но был лишен лицензии.

Москва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на сумму в 5,6 млрд рублей в «Финпромбанке». Как сообщили в пресс-службе ведомства, расследование проводится на основании материалов Центробанка.

По версии следствия, в конце 2015 – начале 2016 годов неустановленные лица заключили с банком ряд договоров, которые изначально не планировали исполнять. Предположительно, мошеннические действия могли стать одной из причин банкротства банка.

В настоящее время следователи проводят проверку всех обстоятельств совершения преступления, а также устанавливают лица причастных к хищению денег. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, «Финпробанк» стал банкротом в 2016 году. Тогда Центробанк отозвал у организации, входящей в топ-100 банков России, лицензию за несоблюдение федеральных законов и нормативных актов. Позже регулятор передал все имеющиеся материалы в СКР, изучая которые правоохранители обнаружили совершенное преступление.