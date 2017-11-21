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      В Красноярском крае девять кадетов попали в больницу из-за острой кишечной инфекции

      13:14, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:14, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      117
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Красноярск\n#кадеты\n#происшествие\n#инфекция
      Фото: pixabay.com
      117
      0

      Роспотребнадзор проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

      Ачинск. Красноярский край. В ачинском кадетском корпусе сотрудники регионального Роспотребнадзора зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пострадали девять человек. 

      Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное. Что именно стало причиной заболевания, специалисты пока не сообщили. «Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с министерством здравоохранения Красноярского края проводится весь комплекс медицинских и противоэпидемических мероприятий, а также эпидемиологическое расследование случившегося», - говорится в сообщении ведомства. 

      Кроме того, в СМИ появилась информация, что заразиться могли ученики шестых классов. Как пишет Сибирское агентство новостей, дети почувствовали себя плохо после завтрака. Преподаватели вызвали врачей, которые приняли решение госпитализировать пострадавших. 

      13:14, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      117
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Красноярск\n#кадеты\n#происшествие\n#инфекция

       

       

       

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