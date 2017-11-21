В Красноярском крае девять кадетов попали в больницу из-за острой кишечной инфекции

Роспотребнадзор проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ачинск. Красноярский край. В ачинском кадетском корпусе сотрудники регионального Роспотребнадзора зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пострадали девять человек.

Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное. Что именно стало причиной заболевания, специалисты пока не сообщили. «Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с министерством здравоохранения Красноярского края проводится весь комплекс медицинских и противоэпидемических мероприятий, а также эпидемиологическое расследование случившегося», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что заразиться могли ученики шестых классов. Как пишет Сибирское агентство новостей, дети почувствовали себя плохо после завтрака. Преподаватели вызвали врачей, которые приняли решение госпитализировать пострадавших.