В Москве шестеро обвиняемых пытались вскрыть себе вены во время суда

По словам адвоката, его подзащитные протестовали против дальнейшего содержания под стражей.

Москва. Во время заседания Мосгорсуда шестеро мужчин вскрыли себе вены. Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, сообщается на сайте управления Следственного комитета по столице. Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, проводится проверка.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат одного из участников «резни» в суде, его подзащитный и еще пять других фигурантов того же дела выразили таким способом протест против продления им меры пресечения.

Юрист уточнил, что его клиент и другие участники ЧП обвиняются в хулиганстве, имевшем место в одном из ресторанов Москвы в 2015 году. «Прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и продлевают фигурантам арест», - пояснил адвокат.