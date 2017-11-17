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      В Москве шестеро обвиняемых пытались вскрыть себе вены во время суда

      17:35, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:35, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      247
      0
      #Следственный комитет\n#адвокат\n#хулиганство\n#суд\n#Мосгорсуд
      Фото: pixabay.com
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      0

      По словам адвоката, его подзащитные протестовали против дальнейшего содержания под стражей.  

      Москва. Во время заседания Мосгорсуда шестеро мужчин вскрыли себе вены. Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, сообщается на сайте управления Следственного комитета по столице. Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, проводится проверка. 

      Как рассказал РИА «Новости» адвокат одного из участников «резни» в суде, его подзащитный и еще пять других фигурантов того же дела выразили таким способом протест против продления им меры пресечения. 

      Юрист уточнил, что его клиент и другие участники ЧП обвиняются в хулиганстве, имевшем место в одном из ресторанов Москвы в 2015 году. «Прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и продлевают фигурантам арест», - пояснил адвокат.

      17:35, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      247
      0
      #Следственный комитет\n#адвокат\n#хулиганство\n#суд\n#Мосгорсуд

       

       

       

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