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      5 человек погибли в результате столкновения «Газели» и «КамАЗа» в Ростовской области

      09:28, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:28, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      31
      0
      #ДТП\n#автомобилисты\n#люди\n#Ростов-на-Дону\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      31
      0

      Авария произошла на трассе М-4 «Дон».

      Ростов-на-Дону. В Азовском районе Ростовской области «Газель» с пассажирами столкнулась с «КамАЗом». Как пишут Известия.ру, в результате аварии погибли 5 человек, шесть пострадали.

      По информации СМИ, ДТП произошло на 1114-м км трассы М-4 «Дон». Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, «Газель» врезалась в «КамАЗ», стоявший на обочине.

      По предварительным данным, пассажиры микроавтобуса возвращались из Краснодара в Ростов-на-Дону с футбольного матча.

      В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Информация о состоянии их здоровья пока неизвестна. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. 

      09:28, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      31
      0
      #ДТП\n#автомобилисты\n#люди\n#Ростов-на-Дону\n#происшествие\n#пострадавшие

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