5 человек погибли в результате столкновения «Газели» и «КамАЗа» в Ростовской области

Авария произошла на трассе М-4 «Дон».

Ростов-на-Дону. В Азовском районе Ростовской области «Газель» с пассажирами столкнулась с «КамАЗом». Как пишут Известия.ру, в результате аварии погибли 5 человек, шесть пострадали.

По информации СМИ, ДТП произошло на 1114-м км трассы М-4 «Дон». Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, «Газель» врезалась в «КамАЗ», стоявший на обочине.

По предварительным данным, пассажиры микроавтобуса возвращались из Краснодара в Ростов-на-Дону с футбольного матча.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Информация о состоянии их здоровья пока неизвестна. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.