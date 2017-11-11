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      В Санкт-Петербурге оштрафовали ресторан за незаконное содержание оленя

      17:10, 11 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      17:10, 11 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      126
      0
      #Прокуратура\n#Санкт-Петербург\n#рестораны\n#происшествие\n#штраф
      Фото: pixabay.com
      126
      0

      На территории заведения также жили четыре белки, четыре енота-полоскуна и ворон.

      Санкт-Петербург. 50 тыс. рублей штрафа наложили на ресторан в Санкт-Петербурге за незаконное содержание пятнистого оленя, четырех белок, четырех енотов-полоскунов и черного ворона. Об этом пишут «Известия».

      Животные находились в заведении «Русская рыбалка» для развлечения гостей. С ними можно было сфотографироваться и покормить.

      У владельцев ресторана отсутствовали необходимые документы, к тому же, они нарушали правила содержания диких животных.

      После вступления постановлений в силу животные будут изъяты.

      17:10, 11 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      126
      0
      #Прокуратура\n#Санкт-Петербург\n#рестораны\n#происшествие\n#штраф

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