В Санкт-Петербурге оштрафовали ресторан за незаконное содержание оленя

На территории заведения также жили четыре белки, четыре енота-полоскуна и ворон.

Санкт-Петербург. 50 тыс. рублей штрафа наложили на ресторан в Санкт-Петербурге за незаконное содержание пятнистого оленя, четырех белок, четырех енотов-полоскунов и черного ворона. Об этом пишут «Известия».

Животные находились в заведении «Русская рыбалка» для развлечения гостей. С ними можно было сфотографироваться и покормить.

У владельцев ресторана отсутствовали необходимые документы, к тому же, они нарушали правила содержания диких животных.

После вступления постановлений в силу животные будут изъяты.